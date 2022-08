Derby russo di tennis a Cincinnati: espulsa Lola, la tifosa con la bandiera ucraina sulle spalle…

Anna Kalinskaya ha sconfitto Anastasia Potapova 7-5 6-1 nel match, ma la polemica è scoppiata quando una delle atlete si è lamentata di una donna tra la folla che aveva una bandiera e una corona di fiori ucraini nota come vinok, e le è stato chiesto di lasciare l'impianto sportivo. L'incidente a Cincinnati ha mostrato la netta differenza tra il modo in cui Wimbledon e gli US Open, diversamente da altri contesti, stanno trattando le proteste per l'invasione. La donna, che il giornalista di tennis Ben Rothenberg ha identificato come una tifosa locale di nome Lola, stava guardando in silenzio la partita quando è accaduto l'incidente. Nonostante fosse seduta lì in silenzio, l'arbitro Morgane Lara ha affrontato Lola e ha detto che "non era carino" sedersi con la bandiera. Lola ha risposto che "non è bello invadere un Paese...".