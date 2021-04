Derby ticinese e onore delle armi: anche l’Hockey Lugano omaggia la Valascia

Ultima recita Ambrì Piotta alla Valascia: omaggi e riconoscimenti anche da parte degli avversari

Anche l'Hockey Club Lugano, che ha giocato centinaia di derby contro l'Ambrì proprio alla Valascia, ha voluto inviare il proprio tributo al vecchio impianto che passa dalla cronaca alla storia: "Cara Valascia, non potevamo astenerci dal salutarti, soprattutto in un giorno così storico per tutto il popolo bianconero. Grazie per tutti i momenti positivi, per quelli negativi, per le numerose battaglie e per ogni derby giocato sul tuo ghiaccio. Addio e grazie cara Valascia".