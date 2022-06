Espulsioni e tensioni a Lisbona: Benfica-Sporting, è derby duro anche nell’hockey a rotelle…

Contrasti duri e accenni di aggressione

Il Benfica ha battuto lo Sporting Lisbona 3-2. Henrique Magalhães è stato espulso nelle fila dello Sporting negli ultimi istanti di gioco. Il Porto è a un passo dalla finale, dopo essersi imposto a Barcelos. Sembra calcio, ma è hockey a rotelle. Le big del calcio portoghese si misurano anche in pista.

Quello di Lisbona è stato un derby emozionante, ma segnato da diversi incidenti in pista, tra cui anche gli assalti. Benfica-Sporting è finito in un clima di tremenda tensione. Adesso la serie di semifinale playoff fra le due squadre di Lisbona è in parità.