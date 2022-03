Ettore Messina: “Il derby non era facile, complimenti alla squadra”

L'Armani Exchange Milano ha vinto per 95-77 il derby contro l'Openjobmetis Varese ipotecando la partita fin da primissimi minuti

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina soddisfatto dopo la bella vittoria nel derby contro Varese per 95-77: "Complimenti alla squadra. Varese aveva vinto sette delle ultime nove gare. Non era facile, siamo riusciti a fare una più che buona partita, senza usare chi gioca molti minuti in Eurolega".