Formula 1, il Clásico Madrid-Barcellona cambia sport

Il Clásico cambia veste e prende le sembianze. Dal calcio alla Formula 1 grazie a Stefano Domenicali - il numero uno dei motori. Niente duello sul terreno di gioco ma solamente in pista con le vetture più veloci del mondo. Il massimo circus è alle porte e l'incremento di appetibilità economica ha fatto sì che diversi Paesi abbiano avuto l'idea di candidarsi come organizzatori di corse. La capitale spagnola - Madrid - si è candidata per ospitare una gara nel calendario iridato ma il tutto cozza con il contratto firmato da Barcellona, forte di un accordo fino al 2026.

Il massimo dirigente della Formula 1 ha confermato le indiscrezioni sul quotidiano iberico Marca: “A Madrid stanno lavorando per ospitare una gara e la F1 è felice di avere così tanti candidati. La F1 è sempre più popolare in tutto il mondo e conosciamo la passione che esiste in Spagna. Ho lavorato con Fernando Alonso e lo conosco bene. È un piacere vedere come l’interesse continui a crescere in Spagna, anche grazie a Carlos Sainz".