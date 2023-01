Hockey, festa biancoblu: dopo 7 ko, l’Ambrì Piotta torna a vincere un derby…

Prima vittoria negli scontri diretti dopo cinque sconfitte per i biancoblu. Se si amplia lo spettro, è stato il secondo derby vinto contro il Lugano nelle ultime 15 sfide. Non solo prestigio e rivalità: la vittoria consente all'Ambrì di distanziare gli avversari di serata in classifica, ora dietro di 4 punti ma con due partite in meno, e di ritornare in zona pre-playoff.