Hockey ghiaccio, il Lugano vince il derby ma i tifosi tremano: variante Omicron in curva

In seguito a un caso della nuova variante di coronavirus, chi era presente sugli spalti della Gottardo Arena di Ambrì venerdì scorso è invitato a sottoporsi a un test

L'Ufficio del medico cantonale ticinese ha appurato che una persona positiva alla nuova variante Omicron ha assistito al derby di venerdì scorso tra Ambrì e Lugano alla Gottardo Arena nel settore spalti della squadra biancoblù. La persona era nel periodo di incubazione del virus. Le autorità hanno quindi invitato tutte le persone presenti in curva a sottoporsi a un test, il cui costo sarà sostenuto dalla Confederazione. Per permettere lo svolgimento delle analisi è stato potenziato il check point di Bellinzona.

Come noto la variante Omicron di Coronavirus si dimostra particolarmente contagiosa. La procedura svizzerza attualmente in vigore prevede che ai contatti stretti identificati di un caso positivo venga offerto un test e siano posti in quarantena. I contatti potenziali, in questa fase di contenimento, sono informati e vengono invitati a sottoporsi a un test.