Hockey, lo Sporting Lisbona si assume la responsabilità degli incidenti nel derby

(presidente squalificato e multato per alcune dichiarazioni sul presidente avversario in occasione di un precedente derby di febbraio) ha chiesto un incontro urgente proprio con gli organi ministeriali per fare in modo che queste situazioni non abbiano a ripetersi.

Al termine della quinta partita delle semifinali playoff di hockey a rotelle, in cui il Benfica ha vinto 7-5 al padiglione João Rocha ai tempi supplementari, raggiungendo così il Porto in finale, ci sono stati gravi incidenti sugli spalti, coinvolgendo i sostenitori dei Leoni dello Sporting e le forze di polizia.

Numerosi sono stati, inoltre, gli arresti e le identificazioni. Anche la vicepresidente del club è entrata in attrito con gli agenti di polizia: “Allo Sporting CP riconosciamo i nostri errori e siamo i primi a dover dare l'esempio. Riconosco che, a prescindere dalle buone intenzioni, ho finito per emozionarmi ed esprimermi in modo scorretto di fronte alle autorità di polizia in difesa dei nostri tifosi e quello che ho ritenuto - e ritengo tuttora - un intervento di polizia esacerbato e non necessario per il contesto”, si è scusata il membro del Cda.