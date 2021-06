Ignazio Moser “abbiamo già dato”: l’anello a Cecilia Rodriguez sì ma “lontano dalle telecamere”

Ignazio Moser è arrivato quarto all'Isola dei Famosi ma è stato protagonista dell’intera serata.

Cecilia Rodriguez ha fatto 9mila chilometri per raggiungerlo sull'Isola in Honduras e Ignazio Moser si è commosso nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi vinta dallo youtuber Awed. I due si sono promessi amore eterno e Ignazio ha detto di voler coronare presto la loro storia con un anello, ma lontano dalle telecamere perché resti un momento loro soltanto.

Ignazio, di fronte a Cecilia, è rimasto senza parole. "Vorrei regalarle quella cosa lì che si fa quando si concretizzano le cose", Ilary Blasi lo ha incalzato: "Un anello?". Proprio così, Ilary ha invitato Ignazio Moser a scavare nella sabbia facendogli intendere che ci sarebbe un anello per loro. Ma l'influencer rifiuta. "Grazie Ilary ma non così, noi siamo riservati". Ilary insiste, ma i ragazzi non vogliono. "L'anello lo voglio scegliere io, grazie comunque".