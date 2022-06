Il derby dal calcio al basket: il milanista Messina batte l’interista Scariolo

Una chiave di lettura che ha fatto discutere sui social. L'Olimpia Milano si è laureata Campione d'Italia. La squadra allenata dal milanista Ettore Messina ha battuto la Virtus Bologna dell'interista Sergio Scariolo. L'ennesimo trionfo a tinte rossonere di questa stagione sportiva. I meneghini, che hanno conquistato il titolo in gara 6, hanno ottenuto il 29esimo scudetto della propria storia.

Questo accostamento da parte del sito MilanNews.it ha generato nei tifosi rossoneri reazioni contrastanti: o approvazione convinta o presa di distanza per la separazione netta fra calcio e basket. In ogni caso Ettore Messina e Stefano Pioli si stimano molto. Si erano incontrati in una video-call durante il lockdown nell'aprile del 2020.