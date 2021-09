Il derby dei tifosi a Madrid: colchoneros contro merengues di corsa dal Bernabeu al Paseo

Il derbi de las aficiones: Madrid va di corsa, si sfidano i tifosi di Real e Atletico...

Per il suo undicesimo anniversario, il 7 novembre il Madrid Hobby Derby chiamerà i Colchoneros e le Merengues per indossare le scarpe da corsa e difendere i loro colori. Fuori dal campo, senza erba, tribune o palla, il loro arbitro sarà il cronometro e dipenderanno da loro stessi per conquistare la tanto attesa vittoria. È in gioco la conquista della capitale. Dopo il crollo del mitico stadio Vicente Calderón, e nonostante i cambiamenti subiti nell'ultima edizione di questa corsa, il Derbi de las Aficiones torna alle sue origini per portare in strada fino a 7.000 corridori. La partenza avverrà dalla periferia del Santiago Bernabéu, in via Padre Damián, e il traguardo sarà sul Paseo de los Melancólicos. In questo modo si mantiene ancora l'essenza e la rivalità di due luoghi storicamente rivali in città. Chi vincerà questa volta? Al momento il punteggio è 6-4 in favore delle Merengues. I Colchoneros accorceranno le distanze?