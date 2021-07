Il derby della rinascita: Ischia e Procida si sfidano in barca sugli scogli di Sant’Anna

Alle isole partenopee piace così, sfidarsi sulle acque, a bordo di barche allegoriche, senza ulteriori rinvii...

La Festa a mare a Ischia agli Scogli di Sant’Anna si farà. Lo ha annunciato di recente il sindaco del capoluogo dell'isola Enzo Ferrandino, spiegando che l’amministrazione è al lavoro per l’edizione del 2021, che dovrà segnare in qualche modo la ripartenza dell’importantissima e storica manifestazione dopo la forzata pausa dell’anno scorso causa emergenza sanitaria.

La sfilata delle barche allegoriche sarà aperta non solo a tutti i Comuni dell’Isola, come da tradizione, ma anche alle altre isole del Golfo, Procida e Capri, tra le quali c'è particolare rivalità, allo scopo di promuovere tutto l’arcipelago campano a livello turistico. Inoltre, per questa edizione 2021, si prevede un maggiore coinvolgimento di associazioni ambientaliste e di enti come l’area marina protetta “Regno di Nettuno”, per promuovere una maggiore attenzione alla cura dell’ambiente.