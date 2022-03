Il derby di Roma comincia con loro: il sabato degli Youtuber in via Aurelia Antica

Tradizione al via nel 2016, in arrivo l'appuntamento numero 10...

Come accaduto a Milano prima del derby di ritorno in campionato fra Inter e Milan, prosegue anche a Roma la tradizione del derby degli Youtuber alla vigilia del grande derby allo stadio sold out. A Roma sabato 12 marzo biancocelesti contro giallorossi, aquile contro lupi. La cornice del big match sarà il Centro Sportivo Ciriaci, in Via Aurelia Antica 529.