Il derby fra Coppa del Mondo e Olimpiadi: Sofia Goggia “Molto meglio i Giochi”

Sofia è tornata sui luoghi dove ha costruito le sue vittorie

“Sono saltata sul divano, ho fatto notti insonni, ho urlato incitando gli atleti di Italiateam, mi sono venute le lacrime agli occhi, la pelle d’oca e i brividi”. La campionessa di sci Sofia Goggia ha raccontato su Facebook le sue sensazioni durante le Olimpiadi appena concluse: “A vedere questa splendida Italia a Tokyo2020 mi si è riempito il cuore di emozione – spiega -. Vincere l’Olimpiade è qualcosa di talmente grande che, a parer mio, rimane quasi inconcepibile, è un concetto talmente puro, perfetto e sublime da rimanere in una sorta di Iperuranio. Poi però… “giro la testa e l’occhio cade sulla medaglia d’oro che ho vinto a Peyongchang2018: la vedo li, è magnifica, è vera ed è per sempre… forse non sono ancora riuscita a realizzare. Allora nel mio day off, mi è tanto venuta la voglia di tornare nel luogo che ha costituito la culla dei miei, di sogni, portando anche, per la prima volta, quell’oggetto del metallo più bello: sono tornata a Foppolo con la mia medaglia”.

Ha continuato la Goggia: "Tanti sciatori preferiscono, se potessero scegliere a tavolino, le Coppe del Mondo, graduatorie che premiano la costanza e il rendimento espressi nell’arco dell’intera stagione. Ma qui seduta in cima al Montebello, guardando il piccolo grande comprensorio da cui sono partita, rivedo tutto, le prime curve, le piste, rivivo nel cuore e nella mente il percorso, vedo i sogni di me da piccola e allo stesso tempo, con immensa gratitudine, li stringo forte nelle mie mani; mi sento emozionata per tutto questo ma anche per quello che ho vissuto in questi giorni tramite Tokyo e… mi sento di dire che per me, per Sofia Goggia, non c’è nulla, nulla di paragonabile all’Immensità dell’Olimpiade. Penso e sorrido… perché mi dovessero chiedere quale sia il mio sogno, risponderei, a distanza di anni, con sincera emozione: lo stesso di quando ero bambina”.