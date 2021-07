Il football americano rinasce in Italia: a Piacenza le finali di Silver Bowl e Italian Bowl

Il football americano torna a Piacenza. A 40 anni di distanza dal primo Superbowl italiano si ritornerà in campo, allo stadio “Garilli”, il 16 e 17 luglio per le finali

Il football americano torna a Piacenza. A 40 anni di distanza dal primo Superbowl italiano giocato dalle Pantere Rosa piacentine si ritornerà in campo, allo stadio “Garilli”, il 16 e 17 luglio per le finali di Silver Bowl e Italian Bowl, e il 7 agosto la semifinale del campionato europeo Italia-Francia.

Un’occasione per celebrare le mitiche “pantere” piacentine, che 40 anni fa giocarono anche la prima finale di un campionato di football disputato nel nostro Paese, incontro di cui ricorre il quarantennale. Piacenza è stata scelta anche come una sorta di simbolo per la rinascita di questo sport: la finale dell’Italian Bowl, rinviata un anno fa causa Covid, si giocherà dunque nella città piacentina, particolarmente colpita dalla tragedia della pandemia.