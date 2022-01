“Lo sport più bello”, così Jurgen Klopp lancia il padel in tutto il mondo

Il tecnico dei Reds è il volto di una nuova collezione firmata dal marchio Wilson

Negli ultimi anni, il padel è diventato uno degli sport che è cresciuto di più in tutto il mondo. Tale è il furore in diversi paesi europei come Spagna, Italia, Danimarca, Svezia e Francia, tra gli altri, che diversi marchi hanno deciso di irrompere sul mercato per cercare “acquisti” al di fuori del mondo del 20x10. In questo caso, la Wilson ha annunciato la firma di Jurgen Klopp! Come nel caso di Fernando Belasteguín (numero uno al mondo per sedici anni e otto mesi consecutivi), il tecnico tedesco è il volto di una nuova collezione che si chiama “Wilson x Klopp”.