Lo storico derby Ambrì Piotta-Lugano mai più alla Valascia: malinconia e 3-1 bianconero…

In Svizzera il derby del Ticino è uno storico patrimonio di storia sportiva. L'Ambrì Piotta non giocherà più questa sfida in casa nel suo fortino alla Valascia...

Redazione DDD

Quello di venerdì sera, vinto 3-1 dal Lugano, è stato l’ultimo derby ticinese di hockey ghiaccio disputato alla Valascia. La pista nella storia è sempre stato un vero e proprio luogo istituzionale in Leventina. Nel 2008, il prestigioso quotidiano New York Times l'aveva definita una pista “dall’atmosfera incredibile”. Il nuovo stadio del ghiaccio, accanto all’autostrada, ha una forma sempre più riconoscibile e il trasferimento dell'Ambrì Piotta si avvicina.

Sul ghiaccio poi anche il quinto derby stagionale lo ha vinto il Lugano, con la storica Valascia espugnata per la terza volta in stagione. L’Ambrì era passato in vantaggio nel periodo centrale con Grassi, ma i bianconeri hanno reagito con il pareggio di Boedker e con il 2-1 di Arcobello. Nella terza frazione, Lajunen ha chiuso i conti a porta vuota. Per i leventinesi è stata la quinta sconfitta di fila. Ai tifosi Ambrì Piotta resta l'orgoglio dello sfottò.