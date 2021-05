Madre contro figlia nel derby di volley! Vince la 48enne Francesca tra fiori ed emozioni…

Un derby storico nel volley: Francesca Chiappin e Sara Marini, madre e figlia avversarie! E' accaduto in Coppa Italia di seconda divisione, tra la Don Bosco e il Giorgione Pallavolo.

Francesca, la mamma, 48 anni; Sara, la figlia, 16 anni: hanno già giocato nelle scorse stagioni nella stessa categoria, ma si sono ritrovate ad affrontarsi solo quest'anno, per via della diversa formula di composizione dei gironi di Coppa Italia di 2' divisione rispetto al campionato. Non capita tutti i giorni che sullo stesso campo di pallavolo, madre e figlia si sfidino per portare a casa la Coppa Italia di categoria. Tanto che l'arbitro ha fermato la gara per permettere ai presidenti delle due squadre di entrare in campo e omaggiare mamma e figlia con due mazzi di fiori.