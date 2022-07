Nuova vita Agüero, per lui si apre una carriera da golfista

Le palle sono un po' più piccole. L'apporto dei piedi è piuttosto limitato. Ma il manto erboso rimane, e bisogna pur sempre fare centro in un buco, senza timore di sentirsi fischiare un fallo di "doppia mano".

Il ritiro dal calcio non è la fine di tutto...

Sette mesi dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio causa aritmia cardiaca, Sergio Agüero ha intrapreso la sua nuova carriera da giocatore di golf, disputando il suo primo torneo ufficiale negli Stati Uniti, in compagnia peraltro del Barcellona in tournée a stelle e strisce. L'ex attaccante di Barça e Manchester City pare abbia provato diversi sport alternativi prima di approdare a quello maggiormente frequentato dai calciatori nel proprio tempo libero.

A conferma della prima performance con ferri e scarpette chiodate, sono arrivati alcuni video postati sui social: "Beh... Primo torneo che vado a giocare. Vediamo come va", si legge sul profilo Instagram, dove ha caricato una foto del carrello utilizzato per l'esordio. Sperando non sia superstizioso: buena suerte Kun.