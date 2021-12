Occhio Atletico: l’antipasto del derby di Madrid, a Padel, lo ha vinto il Real…

Il derby si scalda giocando a Padel: vittoria del Real Madrid. Proprio così, Luis Milla e Dani García Lara hanno vinto il Torneo di Padel per ex calciatori e giornalisti organizzato dal Banco Santander

Il derby di Madrid che si terrà domenica 12 dicembre sul verde del Santiago Bernabéu ha vissuto il suo primo capitolo. Sul tappeto dei campi da Padel della Financial City del Banco Santander, Real Madrid e Atlético Madrid hanno misurato le forze come preludio a ciò che accadrà alla 17esima giornata della Liga.

Manolo Sanchís e Víctor Sánchez del Amo, e Luis Milla e Dani García Lara, dalla parte del Real; Milinko Pantic e Pablo Ibáñez, e Roberto Fresnedoso e Ángel Jesús Mejías per i colchoneros, hanno partecipato, insieme a diversi giornalisti, a un torneo di Padel organizzato da Banco Santander in occasione del derby di Madrid. Nel Gruppo A Luis Milla e Dani García Lara e Milinko Pantic e Pablo Ibáñez vinto nelle rispettive semifinali e raggiunto la finale sognata: un Real Madrid-Atletico Madrid. Milla e Dani García, in rappresentanza del Real Madrid, contro Pantic e Pablo Ibáñez dal lato Atletico. Lì si è deciso il 'primo punto' del derby. Un duello ad alta quota in cui la coppia merengue non ha dato chance al duo biancorosso, conquistando la vittoria dopo quattro ore di torneo.