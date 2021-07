Olimpiadi, è il 39enne don Gionatan De Marco il cappellano dell’Italia

Trentanove anni, pugliese di Tricase, assisterà la squadra olimpica italiana ai giochi olimpici di Tokyo. Nel 2018 ha rivestito lo stesso ruolo nelle Olimpiadi invernali

Don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale Cei (Conferenza Episcopale Italiana, ndr) per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, sarà il cappellano della squadra olimpica italiana che parteciperà a Tokyo ai Giochi olimpici, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. L’Italia sarà presente in 36 discipline differenti, con 384 atleti, 198 uomini e 186 donne.