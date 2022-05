Rugby, Padova vince i due derby del Nordest: femminile, Lucia Gai MVP e contadina…

Battute sia Rovigo che Villorba...

Il pomeriggio è stato anche delle donne, il campionato 2021-2022 della Serie A di rugby femminile ha visto concludersi la lotta per lo Scudetto, con la finale che ha messo in palio il titolo italiano vinto dal Valsugana, che ha sconfitto nell’ultimo atto il Villorba per 27-10, dopo aver vinto già entrambi gli scontri diretti giocati in stagione nel Girone 1 Meritocratico. Quindi le padovane hanno steso Villorba, Treviso, nel secondo tempo. Lucia Gai è stata l’Mvp, di professione contadina. Ci pensate? Una campionessa d’Italia di rugby che lavora in campagna, in campagna, che non lavora con il proprio corpo, su Instagram, che non cerca contratti pubblicitari e bei fidanzati, non cerca copertine, non vuole diventare ricca e famosa, non si ispira a Diletta Leotta nè a Belen Rodriguez.