Tokyo, pronte 1.500 attrezzature per gli atleti olimpici

In arrivo 1.500 attrezzature per gli atleti olimpici a Tokyo. Fornitore ufficiale l'azienda Technogym

Era già in programma e adesso Technogym, l'azienda italiana fornitore ufficiale dei Giochi di Tokyo 2020, è già attiva per mettere a disposizione degli atleti olimpici 1.500 attrezzature. I principali centri di allenamento sono stati allestiti nel Villaggio olimpico e paralimpico, mettendo a disposizione un team di trainer professionali per gestire le strutture di preparazione atletica, supportare gli atleti ed offrire tutti i servizi necessari.

"Siamo orgogliosi che Technogym sia stata scelta per l'ottava volta come fornitore ufficiale delle Olimpiadi grazie all'innovazione, alla qualità ed al livello di sicurezza dei nostri prodotti. Si tratta di un grande successo non solo per la nostra azienda, ma per tutto il sistema Made in Italy. Le Olimpiadi rappresentano per noi una grande opportunità sia sul fronte dell'innovazione, grazie al feedback dei migliori atleti di mondo che si alleneranno sui nostri prodotti, sia in termini di marketing e comunicazione, in virtù della visibilità mondiale dell'evento".