Tokyo, Thomas Bach: “Comprendo lo scetticismo ma bisogna sostenere gli atleti”

Le parole del Presidente del Comitato Olimpico, Thomas Bach, che interviene a favore degli atleti partecipanti alle Olimpiadi, nonostante la pandemia

In vista delle Olimpiadi di Tokyo, il Presidente del Comitato Olimpico, Thomas Bach, ha chiesto ai giapponesi di prestare una giusta accoglienza e importante sostegno a tutti gli atleti che ne prenderanno parte nonostante la difficile situazione legata alla pandemia:

"Ancora una volta, vorrei chiedere umilmente al popolo giapponese di accogliere e sostenere gli sportivi", ha detto ai giornalisti Bach dopo la riunione finale del comitato esecutivo dell'organismo prima dei Giochi (23 luglio-8 agosto). Siamo consapevoli dello scetticismo di un certo numero di persone in Giappone. Lo abbiamo appreso dai media ma come il popolo giapponese, gli atleti hanno superato gli ostacoli per essere qui".