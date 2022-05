Veterano della 2’ Guerra mondiale: a 100 anni battuto il record mondiale dei 100 metri

Record storico per un centenario con la passione per l’atletica…

Se hai 100 anni e sei stato veterano della seconda guerra mondiale, ti puoi prendere la briga di battere il record mondiale sui 100 metri. Questa è la storia di Lester Wright, come detto, anni 100 compiuti venerdì scorso. Come riportato dal The Guardian, l’incredibile record è avvenuto davanti a 38mila tifosi al Penn Relays, il più antico incontro di atletica leggera d’America tenutosi all’Università della Pennsylvania. Wright ha fatto la storia, diventando il centenario più veloce del mondo. Ha percorso i 100 metri impiegando 26,34 secondi, lasciando sbalorditi tutti i presenti alla gara. Battuto il precedente record di 26,99 secondi stabilito nel 2015 da Donald Pellmann.

L’atleta non aveva potuto gareggiare per tre anni a causa della pandemia per il Covid-19. Ai nastri di partenza Wright si è presentato assieme ad altri atleti, tutti ultra ottantenni. L’unico centenario “esperto” era proprio lui e, per come è andata la gara, è sembrato più in forma rispetto agli altri colleghi.

Una vita di corsa

Sin da bambino appassionato di atletica, Wright è stato costretto ad interrompere la sua carriera amatoriale dovendo rispondere alla chiamata per combattere nella seconda guerra mondiale. Lester ha fatto parte dell’unità segregata sulle spiagge della Normandia e partecipato alla battaglia delle Ardenne sotto il comando di George Patton. Dopo la fine della guerra, Wright è stato promosso sergente. Una volta tornato negli Stati Uniti, l’amore per la corsa è tornato prepotentemente a farsi sentire, tanto che dall’età di 30 anni ha iniziato a gareggiare a diversi livelli. Wright è un uomo energico e pieno di vita, nonché avvezzo ai record storici: prima del recentissimo traguardo storico ottenuto pochi giorni fa, a 76 anni aveva battuto il record mondiale dei 200 metri per over 75. Una vita tutta di corsa, senza mai fermarsi quella di Wright: “Tutte le volte che corro lo faccio per vincere, non capisco tutti quegli atleti che corrono per arrivare secondi o terzi”, ha chiosato Lester. E non è finita qui: nel 2023 potrebbe tornare nuovamente a gareggiare nei 100 metri. Wright ha avvisato tutti.