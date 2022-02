100 inviti in Zimbabwe: per andare a vedere…il derby di Siviglia

Un watch party africano in onore della sfida Siviglia-Betis di domenica

Redazione DDD

Agli appassionati di calcio Zimbabwe è stata offerta la possibilità di guardare "El Gran Derbi" della Liga tra Real Betis e Siviglia durante una festa presso la residenza dell'ambasciatore spagnolo in Zimbabwe, Santiago Gomez Acebo, questa domenica proprio durante la sfida fra sevillisti e betici. Anche l'amministratore delegato della Liga Southern Africa, Marcos Pelegrin, che vive in Sud Africa, dovrebbe prendere parte alla visione collettiva. Le relazioni tra lo Zimbabwe e la Liga spagnola sono cresciute da quando il Betis Siviglia ha lanciato il suo primo vivaio africano in due anni fa. L'accademia, che si rivolge a tutti i paesi africani, è ora un hub per lo sviluppo e si prevede che alcuni dei loro talenti alla fine entreranno a far parte del club della Liga.

E nel tentativo di rafforzare ulteriormente i legami tra gli abitanti dello Zimbabwe e il club della Liga, in particolare, e quella lega in generale, ecco iniziative come il watch party di domenica. In una dichiarazione, il direttore della Real Betis Academy Zimbabwe, Gerald Sibanda, ha affermato che i biglietti sono disponibili in base all'ordine di arrivo. "Il club di alto livello della Liga Santander ha appena aperto la prima scuola di calcio Betis nel continente africano ad Harare mentre il club cerca di ampliare la sua portata in tutto il mondo. E gli appassionati di calcio in Zimbabwe potranno tifare per i loro nuovi eroi nell'appassionante "El Gran Derbi" di Siviglia durante una festa ad Harare domenica 27 febbraio per il breve viaggio del Betis attraverso la città per affrontare la loro città rivali dell'FC Sevilla", si legge nella nota.

"Il derby di Siviglia è conosciuto come la "partita più calda" della Liga, data l'atmosfera appassionata e il fatto che la città di Siviglia è la città più calda della Spagna e una delle più calde d'Europa. Finora il Betis ha avuto una fantastica stagione nella Liga. Il lancio della Betis Academy è una pietra miliare fantastica per La Liga e i suoi club in Sud Africa e darà a molti giovani calciatori e a tutti i cittadini dello Zimbabwe la possibilità di saperne di più e di associarsi a stretto contatto con il Real Betis. La festa dell'orologio sarà anche un grande un'opportunità per gli appassionati di calcio di Harare di vivere "El Gran Derbi" in un'atmosfera festosa e fantastica. È un evento che non vediamo l'ora di vivere per avvicinare la Liga ai tifosi di calcio africani", ha affermato Pelegrin.