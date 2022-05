108 passaggi a zero in otto minuti: Newcastle dominato dal Manchester City

Otto minuti di totale dominio e possesso palla dei Citizens contro il Newcastle…

Il Manchester City di Pep Guardiola ha allungato a +3 sul Liverpool in testa alla Premier League. L’ultima vittoria in casa contro il Newcastle saudita ha permesso ai Citizens di approfittare del passo falso del Liverpool, bloccato ad Anfield sul pareggio dal Tottenham di Antonio Conte. Il 5-0 con il quale il City ha annichilito i Magpies ha offerto anche un dato impressionante. All’inizio del secondo tempo, infatti, il Manchester City non ha fatto vedere completamente la sfera al Newcastle, dominando sotto il profilo del possesso palla: in 8 minuti 99% di possesso palla, 108 passaggi completati dalla banda di Guardiola contro zero degli avversari.