13 gol e un poker in una partita di Coppa della Repubblica Ceca!

Si sono disputate ieri diverse partite degli ottavi di finale della Coppa Ceca, ma una si è distinta rispetto alle altre per il punteggio finale. Lo Slavia Praga non ha avuto pietà del Karlovy Vary, squadra minore del Paese. Ha battuto i suoi avversari 10-3. Oltre alla totalità del numero dei gol, spicca anche la prestazione di Tecl, che approfitta del torrente di gol della sua squadra per firmare un poker e aggiungere così quattro gol in un colpo solo.