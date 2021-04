17 anni professionista: il figlio di Felipe Melo fa il grande salto nel campionato brasiliano

Il figlio di Felipe Melo diventa professionista: giocherà nell’Audax. A 17 anni Linyker Melo, esterno cresciuto nel Palmeiras insieme a papà, giocherà nel club di Osasco, nell’A2 Paulista.

Linyker Melo sembra determinato a seguire le orme di suo padre. Il talentuoso calciatore brasiliano, a soli 17 anni, inizierà a muovere i primi passi da professionista al Gremio Osasco Audax del campionato di Serie A2 di San Paolo, dove ha firmato per due stagioni. Felipe Melo, che attualmente difende i colori del Palmeiras, ha posato con orgoglio con suo figlio durante la presentazione. Linyker, fino a pochi mesi fa, faceva parte delle categorie inferiori del Palmeiras, dove giocava da esterno. Ha anche avuto modo di giocare con suo padre in qualche allenamento. Tuttavia, la mancanza di opportunità lo ha portato a cambiare squadra.

Attualmente la Osasco Audax Guild fa parte del Campionato Paulista di Serie A2 , dove occupa la tredicesima posizione in classifica. La squadra brasiliana ha ottenuto a malapena 6 punti in 8 partite. Dopo il titolo della Copa Libertadores la scorsa stagione, a sua volta Felipe Melo che dal 2017 difende i colori del Palmeiras, è considerato un idolo per i tifosi, anche se sta perdendo peso e minutaggio all'interno della sua squadra. Dopo una lunga carriera in Europa, passando per Maiorca, Almería, Juventus, Galatasaray e Inter, tra gli altri, il Boca Juniors potrebbe essere la sua ultima destinazione. Felipe Melo si è dichiarato tifoso del club argentino e per questo potrebbe chiudere la sua carriera alla Bombonera.