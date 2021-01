2 volte ko su calcio d’angolo nel derby della Costa Azzurra: tifosi Marsiglia furiosi con arbitro e difensori

Il Marsiglia ha subito la terza sconfitta consecutiva in Ligue 1: il Monaco ha vinto 3-1 nel derby della Costa Azzurra e ha messo in crisi la squadra di Villas-Boas.

Il derby della Costa Azzurra è iniziato con un gol di Nemanja Radonjic che ha portato in vantaggio il Marsiglia al 12esimo minuto, ma il Monaco ha pareggiato all'inizio del secondo tempo con un colpo di testa di Guillermo Maripan. Il primo gol di Aurelien Tchouameni nel massimo campionato francese ha portato il Monaco in vantaggio prima che la potente punizione di Stevan Jovetic nei tempi di recupero ha sancito la quinta vittoria in sei partite per la squadra in ripresa di Niko Kovac. Arkadiusz Milik ha fatto il suo debutto al Marsiglia dalla panchina dopo aver firmato un prestito di 18 mesi dal Napoli, ma l'attaccante polacco non è stato in grado di arrestare la scivolata del suo nuovo club poiché ha perso una terza partita di campionato consecutiva per la prima volta da aprile 2015. L'ultima battuta d'arresto creerà sicuramente più incertezze sul futuro di Villas-Boas. Due dei 3 gol del Monaco sono arrivati sugli sviluppi di calci d'angolo. "Due gol sacri", scrivono i tifosi del Monaco. Ma quelli del Marsiglia ribattono: "Ringraziate l'arbitro che ve li ha dati...".