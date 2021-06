28 anni collaboratore tecnico: già arrivato per Hiljemark il momento dell’addio al calcio

A soli 28 anni si è ritirato dal calcio Oscar Hiljemark.

Oscar Hiljemark, centrocampista svedese con 46 presenze e tre gol con la maglia del Genoa, si era sottoposto due anni fa ad delicatissimo intervento, Dal quale non si è più agonisticamente ripreso. Per questo l'ex rossoblù ha rotto gli indugi e ha deciso di ripartire subito come membro dello staff tecnico dell’Aalborg.

Su Instagram le sue parole d'addio, raccolte da Buoncalcioatutti.it: “Oggi ho preso una delle decisioni più importanti della mia vita. Gli ultimi due mesi non sono andati come previsto e oggi sono giunto alla conclusione di interrompere la mia carriera professionale da giocatore. È stato un periodo fantastico e devo ringraziare tante persone per questo. Prima di tutto voglio ringraziare la mia fantastica moglie per il supporto, l’energia e la fiducia che ripone in me. E poi la mia famiglia, tutti voi ragazzi che avete passato con me dall’inizio di tutto. Tutti gli allenatori e le persone delle squadre che ho rappresentato e, ultimo ma non meno importante, tutti i fantastici amici che ho incontrato lungo la strada.