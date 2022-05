45 vittorie consecutive: il record del Barcellona femminile di Alexia Putellas

Il Barcelona Femení ha stabilito un record di vittorie consecutive straordinario…

Al Barcelona Femení non ci si stanca di vincere. Le blaugrana si sono rese protagoniste di un record incredibile: 45 vittorie di fila. Alexia Putellas (Pallone d’Oro 2021) e compagne hanno conosciuto per 45 partite di fila solo il sapore della vittoria. Il filotto di successi ha avuto inizio dalla vittoria ottenuta in campionato (Primera Division Femenina) contro il Madrid CFF il 6 giugno 2021, dopo la precedente sconfitta con l’Atletico Madrid per 4-3. Da quel 6 giugno fino al 30 aprile scorso, quando il Barcellona è stato stoppato dal Wolfsburg nella semifinale di ritorno di Champions League per 2-0 (sconfitta che non ha pesato ai fini della qualificazione alla finale, dopo il 5-1 blaugrana dell’andata), sono arrivate 45 vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Copa de SM La Reina.