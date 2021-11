5 gol in amichevole, l’urlo di battaglia pre-derby del Galatasaray: “In campo per vincere”

Domenica prossima derby fra la Istanbul europea rappresentata dal Galatasaray e quella asiatica (Fenerbahce)

Il Galatasaray, che ha preparato l'Intercontinental derby di domenica 21 novembre facendo un'amichevole contro i cadetti del Bursaspor, ospiterà il Fenerbahçe in casa propria. In vista della partita, il Galatasaray è al quarto posto con 21 punti, mentre il Fenerbahçe è al settimo posto con 20 punti. Visto che il leader Trabzonspor è in testa a quota 30 punti nel massimo campionato turco, le due squadre non vogliono allargare il gap e scenderanno in campo con la parola d'ordine della vittoria assoluta.

Il calciatore senegalese del Galatasaray Mbaye Diagne ha dichiarato che giocherà il derby contro il Fenerbahçe nella 13esima giornata della Super League per vincere. Mbaye Diagne ha rilasciato una dichiarazione alla stampa dopo l'amichevole giocata con il Bursaspor. Il senegalese ha dichiarato di aver giocato bene la partita del Bursaspor, vinta 5-2, e ha detto: "E' stata una buona occasione per tenerci fisicamente pronti. Penso che anche tutta la squadra ne abbia fatto buon uso". Notando che il derby che giocherà con il Fenerbahçe in Super League è molto importante, Diagne ha detto: "Possiamo dire che questa partita non sarà facile. Siamo fiduciosi perché giochiamo in casa. Giocheremo per ottenere tre punti".