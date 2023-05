Più soldi per il Celtic: la UEFA scava il solco da derby a svantaggio dei Rangers

Dal 2018 i Rangers hanno superato il Celtic in Europa, tuttavia, secondo SPFL Mediawatch su Twitter, Ange Postecoglu ha un bonus stimato di circa 7,5 milioni di sterline in più con cui fare il mercato quest'estate.

I Rangers con 17,7 milioni di sterline dalla qualificazione per la fase a gironi e il Celtic con 25,2 milioni di sterline sono un segno di ciò che Michael Beale deve affrontare. La classifica per coefficienti UEFA dei Rangers potrebbe essere considerevolmente più alta di quella del Celtic, ma si basa su un periodo di cinque anni e non solo sulle ultime stagioni.