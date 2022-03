A 29 anni arriva la convocazione nella Francia, lo spogliatoio festeggia

A volte per realizzare i propri sogni basta aprire il cassetto magico del comodino ove sono custoditi sin da quando si era bambini...

Jonathan Clauss all’età di 29 anni è stato finalmente convocato dalla Nazionale francese . Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha infatti chiamato in nazionale il giocatore del Lens , che sarà dunque a disposizione per le gare amichevoli che i francesi giocheranno rispettivamente contro Costa d'Avorio e Sudafrica . Clauss nasce a Strasburgo e fa tutta la trafila giovanile nella squadra della sua città. All’età di 24 anni arriva la firma nero su bianco sul primo contratto da professionista con il Quevilly-Rouen , squadra francese che milita in Ligue 2 .

Dopo due anni in Bundesliga, Clauss ritorna in Francia nel 2020 per accasarsi al Lens, grazie al quale si è messo in mostra guadagnandosi la chiamata che aspettava da tutta la vita. Il giocatore ha atteso il momento della convocazione davanti alla televisione circondato dai compagni di squadra, alla notizia della convocazione tutto lo spogliatoio del Lens ha iniziato a festeggiare con canti e cori dedicati a Jonathan Clauss.