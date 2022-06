A 35 anni Mauro Zárate riparte dall’Argentina…per sei mesi

Il girovagare non è finito...

In Italia arrivò nel 2008 per vestire la maglia della Lazio dove si consacrò al calcio europeo facendo innamorare la platea capitolina. Le esperienze con Inter e Fiorentina non furono certo entusiasmanti e nemmeno le avventure londinesi con West Ham e QPR lasciarono il segno. Dopo aver lasciato l’Italia (2017) Mauro Zárate ha iniziato un lungo girovagare cambiando ben sette squadre.

La sua avventura ultima brasiliana non è andata come sperava e dopo l’esperienza con la casacca della Juventude, Mauro Zárate ha deciso di tornare in Argentina. Per lui contratto fino al 31 Dicembre 2022 con la maglia del Platense. Per il 35enne di Haedo forse l’ultima occasione della carriera.