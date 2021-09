A Mannheim preparano il derby con la nobile decaduta: “Il Kaiserslautern ormai è morto…”

"Giocate per la maglia", con queste urla i tifosi spronano il Kaiserslautern in declino irreversibile a dare il meglio di sé nel derby in programma nel mitico stadio intitolato a Fritz Walter, il capitano della prima Germania mondiale del 1954.

Redazione DDD

Sono 70 i chilometri che, in Renania, dividono Manhheim da Kaiserslautern. E domani è derby nel mitico Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern. L'origine della rivalità nel derby: il 22 ottobre 1983, l'1. FC Kaiserslautern e Waldhof Mannheim si incontrarono per la prima volta in un duello di Bundesliga in una partita ufficiale. Dopo un primo tempo senza reti, il Lautern ha battuto la squadra avversaria all'epoca neo-promossa 2-0.

Altri tempi, oggi il Kaiserslautern è quindicesimo in classifica...in Serie C tedesca! La nobile decaduta ha appena perso sul campo della capolista Magdeburgo e i tifosi sono andati a contestare la squadra al campo di allenamento. La situazione economica e tecnica è delicata, e i tifosi del Waldhof Mannheim il derby lo preparano così: "Loro ormai sono morti, alla fine del derby canteremo solo noi...".

Dal canto suo Marco Anversa, tecnico del Kaiserslautern, ha trovato parole chiare, soprattutto in vista del derby contro il Waldhof Mannheim di sabato prossimo. “Dovremo cambiare molto, chiederò ai ragazzi più voglia di vincere, di portare una mentalità diversa in campo, perché così non si sopravvive, non solo in terza divisione, così non si sopravvive nel calcio".