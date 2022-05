A segno nel derby di Mosca e poi a secco: il CSKA emargina il nigeriano Chidera Ejuke

La vittoria nell'incontro ha portato il Krasnodar sopra il CSKA Mosca in classifica, con due punti di vantaggio a una partita dalla fine del campionato.

Il CSKA Mosca ha subìto la terza sconfitta consecutiva in Russia Premier League lo scorso fine settimana. Ejuke, che ha segnato l'ultima volta per il club di Mosca nel derby contro la Dinamo Mosca il mese scorso, non segna da tre partite.

Il CSKA Mosca ha perso di misura, 0-1 in trasferta contro il Krasnodar. Il gol decisivo della partita lo ha segnato al 75esimo Nikita Krivtsov, assistito da Olakunle Olusegun per il secondo assist stagionale di quest'ultimo in otto presenze in campionato.