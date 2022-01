A Siviglia appena insediato il nuovo sindaco: ed è subito derby di calcio in copa del Rey

Antonio Muñoz, il nuovo sindaco di Siviglia, si gode il momento sportivo in cui le due grandi squadre di calcio della città, Sevilla FC e Real Betis, sono seconda e terza nella classifica della Liga spagnola.

Dopo ricevuto il testimone del consiglio comunale il 3 gennaio, Antonio Muñoz si ritrova subito alle prese con un derby in Coppa, che significherà il suo primo duello da sindaco di Siviglia. "Sono felicissimo dell'evento. Non ricordo un derby al vertice come quello che vivremo sabato prossimo allo stadio Villamarín. Giocheranno in copa del Rey la seconda contro la terza del campionato”, ha commentato il sindaco durante il raduno a cui ha partecipato Cadena Cope. Durante l'evento, Antonio Muñoz ha valutato in modo molto positivo "il rapporto esemplare" che esiste tra i due club di Siviglia e ha anche colto l'occasione per impegnarsi affinché il Consiglio comunale aiuti entrambe le società con le prossime riforme dei loro stadi che sia Real Betis che Sevilla FC hanno allo studio: "Collaboreremo con i due club se vorranno riformare i loro stadi. Sarà studiato il progetto alla luce della sua conformazione urbanistica".

E se questo accadrà, sia Betis che Siviglia giocheranno per qualche tempo allo Stadio La Cartuja, che negli ultimi tempi è stato ricondizionato grazie alla gestione della giunta dell'Andalusia che è riuscita a farlo inserire come quartier generale della Federazione calcistica spagnola nell'accordo per le Nazionali che giocheranno in Andalusia per i prossimi anni. "Il calcio è un'affermazione turistica", ha aggiunto. Alla domanda sulla possibilità che il Sevilla FC possa finire per lottare davvero per la Liga a fine stagione, essendo l'unica squadra che oggi può tenere il passo con il Real Madrid, prima con cinque punti in più, il nuovo sindaco, Antonio Muñoz si è dichiarato molto ottimista: "Certo, il Siviglia può lottare per questo campionato. Madrid e Barcellona sono trattabili in questa stagione".