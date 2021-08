Abraham, a Roma con Leah: la fidanzata che tuonò contro Tuchel…capito Mou?

Leah Monroe, la fidanzata di Tammy Abraham, vigila sulle scelte che verranno fatte sull'ex Chelsea...

Nonostante la mancanza di opportunità in prima squadra, Abraham rimane il capocannoniere del Chelsea in questa stagione avendo trovato il fondo della rete in 12 occasioni in 34 presenze, di cui quattro in vista della finale di questa competizione. All'epoca, la ragazza di Tammy Abraham era andata su Instagram per esprimere il suo disappunto per la decisione di Thomas Tuchel: "Come diavolo prendi la decisione di lasciare il tuo capocannoniere fuori dalla rosa per una finale?". Monroe aveva postato questa frase molto sulle sue storie su Instagram, prima di cancellare il messaggio, nel quale aveva aggiunto sempre parlando di Tammy: "La stessa persona che ha anche segnato i gol per qualificarsi effettivamente per questa competizione?". Basta chiudere gli occhi e immaginare la stessa vicenda con Mou: non succede, ma se succede...