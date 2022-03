Afferra i genitali dell’attaccante: l’incredibile marcatura del difensore Bardanca in Singapore-Filippine

Una marcatura “strettissima” quella del difensore filippino…

Una marcatura curiosa che è diventata immediatamente virale. Tutto è accaduto nella gara amichevole tra Singapore e Filippine . Diego Bardanca , 29enne difensore filippino, ha letteralmente “strizzato” e afferrato i genitali dell’attaccante avversario Ikhsan Fandi in occasione di un corner battuto da Singapore . I due giocatori si sono ritrovati fianco a fianco, con il difensore che sperava di neutralizzare in quel modo l’avversario in area di rigore. Dopo la mossa plateale del difensore, Fandi si è girato verso l’arbitro aspettandosi un provvedimento disciplinare.

Nulla da fare e allora giù a ridere. Non si è rivelata particolarmente utile però la “marcatura” di Bardanca, dal momento che sugli sviluppi di quello stesso corner ha messo a segno l’1-0 il difensore singaporiano Safuwan Baharudin. Per Bardanca, originario della Spagna e in forza ai thailandesi del Buriram United, non è stata una giornata positiva. Alla seconda presenza in nazionale, infatti, oltre al gesto hot, Bardanca nel primo tempo si è visto recapitare due volte il cartellino giallo, venendo così espulso al 39’ del primo tempo. Singapore ha poi vinto l’incontro 2-0 con la seconda rete firmata all’89’ da Shawal Anuar.