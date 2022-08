Aguero: “Haaland pensava di poter giocare da solo…”

Il Community Shield vinto dal Liverpool per 3 a 1 ai danni del Manchester City ha lasciato non pochi strascichi, soprattutto per la prestazione incolore del nuovo acquisto dei Citizens, proprio lui Haaland.

El Kun ha commentato così l'esordio in azzurro del nordico: "Erling Haaland era abituato alla Bundesliga ed alle squadre tedesche; pensava di poter giocare da solo poi però Van Dijk gli ha dato il benvenuto in Premier League". Con la maglia del Borussia Dortmund ha segnato 86 reti in 89 partite e con quella del Salisburgo 29 centri in 27 apparizioni, riuscirà a ripetersi nel Regno Unito?