Ahi, che tegola Newcastle! Trippier recuperabile solo per il finale di stagione

Mister Eddie Howe sta facendo i conti con lo stop forzato per infortunio di Kieran Trippier. L’acquisto più azzeccato del mercato di gennaio è stato operato e cercherà di recuperare per il finale di stagione…

Il nuovo Newcastle di proprietà del fondo d’investimento arabo ( PIF ) non ha badato a spese nel mercato di gennaio. La salvezza in Premier League è considerata di fondamentale importanza. Uno dei tanti acquisti, Kieran Trippier , proveniente dall’ Atletico Madrid , ha iniziato col botto la sua nuova avventura con i Magpies: nelle prime quattro gare di campionato, tutte da titolare, il 31enne terzino ha segnato 2 gol e offerto prestazioni sempre positive.

L’ultimo, cinque giorni fa, ha risolto il match contro l’Aston Villa. Proprio contro i Villans però, dopo aver segnato il gol vittoria nel primo tempo, al 48’ della ripresa è stato costretto a uscire per infortunio. Come riporta Sky Sports UK,Trippier ha subito un intervento chirurgico per recuperare dalla frattura del metatarso. Il giocatore dovrà recuperare per tornare in forma prima della fine della stagione.