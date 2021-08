Ai margini del Boca, Zarate ci riprova: in Brasile all’America per salvarlo dalla retrocessione

La nuova sfida dell'ex laziale Mauro Zarate

L'attaccante argentino sarà nel team almeno fino alla fine dell'anno, e l'obiettivo più chiaro è farlo uscire dalla zona retrocessione, compito difficile per una rosa piena di stranieri. Ricordiamo che Zárate viene dal non giocare da diversi mesi, motivo per cui ha lasciato il Boca Juniors, e ora è una scommessa importante in un paese in cui giocherà per non perdere la categoria.