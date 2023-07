Ajax, derby interno tra ultras e dirigenza: “Se torna Snejder sarà guerra”

Questa la nota degli ultras: "Ci sarà la guerra. Sneijder non è il benvenuto nel nostro club, e lo abbiamo già chiarito tre anni fa; non per pochi patetici anni, come quelli dei suoi due matrimoni falliti, ma per sempre. Wesley, se anche solo l'uno per cento di tutte le voci sul tuo arrivo all'Ajax sono vere, allora dimostri ancora di più di essere un vero idiota. Dopo la nostra dichiarazione pensavi di essere divertente con un video di m...a. Questo, insieme alle avance fatte nei confronti dell'Utrecht e dei suoi tifosi sono inaccettabili".