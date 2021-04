Ajax, ecco la nuova terza maglia: ispirata nientemeno che a Bob Marley

La squadra olandese ha presentato la nuova divisa, che insieme all’inno del club rende omaggio al noto cantautore

Un mito mondiale, non soltanto per quanto riguarda la musica. Bob Marley ha segnato un’epoca, e la sua vita si è spesso intrecciata con l’Ajax, da qui l’omaggio dei lancieri: una divisa coi colori della Giamaica, in rappresentanza della nazionalità dello stesso Marley. Ma come detto non è la prima volta che le strade si incrociano.