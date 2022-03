All over the world: India, Usa, Bulgaria, tutti ancora in festa per il Manchester derby

Il Manchester City ha raccolto le foto dei festeggiamenti dei suoi tifosi, in diversi angoli del mondo, in occasione dell'ultimo derby vinto 4-1 contro lo United. Tifano per i Citizens da tutto il mondo e non solo in Inghilterra, la tesi...

Redazione DDD

"La passione dei nostri tifosi per tutti i livelli del Club, che si tratti della nostra squadra maschile, femminile o dell'Academy, non ha rivali e si diffonde in tutto il mondo". E' questo l'incipit del testo dedicato dal sito ufficiale dei Citizens ai propri tifosi sparsi per il mondo con tanto di foto relative alle feste per l'ultimo Manchester derby vinto 4-1 contro lo United...

La galleria fotografica propone foto di tifosi in festa da Manchester a Minneapolis, da Basilea a Bengaluru e da Sofia a San Diego…insomma "la passione per il City non conosce confini!".