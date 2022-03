Alla Lazio 4 autogol in Serie A: ora il brasiliano Wallace riparte dal Wuhan Three Lions in Cina

Dire che la sua esperienza in Italia non è stata felicissima è dire poco. Ora il difensore brasiliano è volato in Cina…

I tifosi della Lazio non si sono di certo strappati i capelli alla notizia del suo trasferimento ai turchi dello YeniMalatyaspor nel settembre 2020. Perché, numeri alla mano, il triennio con i biancocelesti di Wallace Fortuna Dos Santos, meglio noto come Wallace, è stato sicuramente da dimenticare. Il difensore brasiliano classe ’94 di Rio de Janeiro era stato prelevato dai portoghesi dello Sporting Braga nell’estate 2016 per 8 milioni di euro. Dopo 67 presenze totali con 2 reti e 1 assist in maglia biancoceleste, Wallace viene più ricordato per le prestazioni negative in campo e per i suoi 4 autogol in Serie A. Con la propria porta il difensore brasiliano ha avuto, dunque, un certo feeling: la prima autorete in Lazio-Cagliari 4-1 del 26 ottobre 2016; la seconda in Napoli-Lazio 4-1 del 10 febbraio 2018; in Lazio-Milan 1-1 del 25 novembre 2018 il terzo autogol; infine la quarta autorete in Lazio-Atalanta 1-3 del 5 maggio 2019. Oltre le mere statistiche, i tifosi della Lazio ricorderanno senza grande nostalgia il derby contro la Roma del 4 dicembre 2016 perso 2-0. Il vantaggio giallorosso è scaturito da un regalo clamoroso di Wallace che, provando un insensato dribbling al limite dell’area di rigore, si è fatto strappare il pallone dai piedi da Kevin Strootman che, a tu per tu con Szczęsny, ha messo comodamente in rete con un mezzo pallonetto. Nonostante le difficoltà mostrate in parecchie occasioni in campo, Wallace è riuscito ad aggiungere nel suo personale palmarès una Supercoppa Italiana (2017) e una Coppa Italia (2019).