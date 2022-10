All’Amburgo tutto bene, al St. Pauli tutto male: e il derby fosse la svolta?

In effetti, il St. Pauli affronta il prossimo derby, in campo venerdì 14 ottobre alle 18.30, con molto meno vento in poppa. L'1.2 contro il Braunschweig è stata la settima partita di campionato consecutiva senza vittorie. Per l'allenatore Timo Schultz il fallimento è abituale nelle ultime settimane: "Abbiamo perso un po' di coraggio e di cuore per continuare a giocare a calcio al meglio. Non abbiamo giocato in maniera chiara e credibile in campo. Sfortunatamente, è anche un po' un riflesso della stagione".