Allo stadio con la maglia di Ansu Fati mentre gioca l’Espanyol: costretto ad andarsene!

Allo stadio RCDE dell'Espanyol, precedentemente noto come Estadi de Cornellà-El Prat, uno spettatore che indossava una maglia del Barça è stato intimidito dai tifosi del club di casa, che lo hanno costretto a lasciare lo stadio.

Durante Espanyol-Athletic Bilbao 1-1 nel turno infrasettimanale della Liga, un gruppo di tre amici stava seguendo la partita allo stadio e uno di loro indossava la nuova maglia di Ansu Fati. Dopo averlo rilevato, diversi fan dell'Espanyol hanno iniziato a rimproverarlo, ma hanno continuato a fare le loro cose, ignorando la cosa e godendosi la partita. Di fronte all'indifferenza generata, e vedendo che il tifoso blaugrana non nascondeva la maglietta, uno dei tifosi dell'Espanyol più radicali si è messo di fronte ai tre ragazzi e li ha affrontati con un forte grido. I membri della sicurezza del club presenti non sono intervenuti.

Data l'aggressività verbale della scena, e il possibile episodio di violenza che si sarebbe potuto generare, i giovani logicamente si sono sentiti intimiditi e spaventati. "Un fan dell'Espanyol è venuto a prendere per un braccio il ragazzo che indossava la maglietta di Ansu Fati", ha rivelato una fonte al sito Culemania.com. Vedendo che non avrebbero potuto godersi la partita e che nessuno è venuto ad aiutarli, hanno deciso di lasciare lo stadio. Le immagini a cui i media hanno avuto accesso raccolgono solo il momento in cui i tre ragazzi lasciano la tribuna. Si vede come tra fischi e applausi si rivolgono a loro diversi tifosi, che si confondono con quelli che pensano solo alla partita e applaudono la propria squadra.